"Яндекс" станет основным продавцом рекламы в плеере НТВ в интернете

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. "Яндекс" YNDX и телеканал НТВ заключили соглашение о продаже видеорекламы, таким образом, "Яндекс" впервые станет основным реализатором рекламы в плеере телекомпании в интернете, следует из сообщений пресс-служб двух корпораций.

"Теперь через рекламную сеть "Яндекса" можно покупать видеорекламу в эфире и записях передач на сайте ntv.ru и других интернет-площадках, на которых размещён плеер НТВ. Ранее эту видеорекламу продавала компания Gazprom-Media Digital, теперь же практически весь прогнозируемый объём НТВ гарантирует "Яндексу", - говорится в сообщении.

"Наша реклама встроена в плееры кинотеатров и телеканалов уже несколько лет. … Ранее нашим рекламодателям на сайте ntv.ru были доступны рекламные баннеры, а также outstream-формат. Теперь рекламодатели могут использовать в рамках рекламной кампании разные форматы, – сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". - Это первый случай, когда "Яндекс" стал основным монетизатором видеорекламы в плеере телеканала в интернете".

Рекламу на сайте НТВ и других площадках видеосети "Яндекса" можно разместить через аукцион или по фиксированной цене. Ролик необязательно снимать и монтировать, его можно сконструировать как видеодополнение — прямо из текстового объявления в "Директе" (система контекстной рекламы на страницах "Яндекса" и сайтах партнеров), уточняют в пресс-службе телеканала.

"Рекламодатель видит, сколько пользователей досмотрели ролик до конца или перешли на сайт рекламодателя. Также прямо в видеосети можно выяснить, запомнили ли зрители рекламу, и повысилась ли в результате кампании узнаваемость бренда — для этого проводится отдельное исследование", - также отмечается в сообщении.

Коммерческий директор "Яндекса" Леонид Савков считает, что данное нововведение заинтересует представителей малого и среднего бизнеса, которые, в отличие от крупных рекламодателей, обычно не могут позволить себе рекламу в телеэфире. При этом Gazprom-Media Digital остается стратегическим партнером для компании, отмечает директор интернет-департамента НТВ Андрей Класс.