Walt Disney выплатит по $1 тыс своим 125 тыс сотрудников из-за налоговой реформы в США

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Компания The Walt Disney выплатит своим 125 тысячам сотрудников денежный бонус в размере 1 тысячи долларов из-за экономии в результате налоговой реформы в США, говорится в сообщении компании.

Глава компании Роберт Айгер (Robert A. Iger) сообщил, что более 125 тысяч сотрудников получат единовременную денежную выплату в размере одной тысячи долларов. Бонус будет разбит на два транша и выплачен в течение года - в марте и сентябре. Выплата предназначена для сотрудников, которые работают в компании в США с 1 января 2018 года.

Компания также инвестирует около 50 миллионов долларов в новую программу оплаты обучения работников. Программа финансирования образования будет доступна почти 88 тысячам работников с почасовой оплатой труда, которые хотят получить высшее образование или пройти профессиональную подготовку.

"Две новые инициативы являются результатом недавно принятой налоговой реформы и представляют собой общий объем ассигнований в этом финансовом году на сумму более 175 миллионов долларов", - сообщается в релизе.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о налоговой реформе, ключевое нововведение которой - снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%. Главной задачей реформы является возврат инвестиций непосредственно в американскую экономику, которые были ограничены ввиду высоких налогов для корпораций, предпочитавших из-за этого вкладываться в более конкурентные зарубежные рынки.

Американская The Walt Disney Company была основана Уолтом Диснеем в 1923 году, Это одна из крупнейших компаний в США и один из мировых лидеров индустрии развлечений. Дочерняя структура The Walt Disney в России, "Уолт Дисней Компани СНГ", основана в 2006 году. В РФ и странах СНГ компания развивает производство и прокат кинофильмов, лицензирование потребительских товаров и ряд других направлений.