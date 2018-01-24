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Минтранса РФ: Полеты между Москвой и Каиром возобновятся во второй половине февраля


Туризм / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Возобновление регулярных рейсов между РФ и Египтом состоится во второй половине февраля текущего года, заявил министр транспорта России Максим Соколов.

"Полеты между двумя столицами возобновятся во второй половине февраля", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Египет провел большую работу по усилению мер безопасности в столичном аэропорту после того, как Россия в ноябре 2015 года прервала с этой страной авиасообщение из-за крушения над Синаем самолета "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

Соколов и глава минавиации Египта Шериф Фатхи 15 декабря прошлого года в Москве подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Ожидается, что возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле.

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Возобновление авиасообщения с Египтом

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