FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Toyota отозвала 600 тыс авто из-за проблем с подушками безопасности


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota отзывает около 645 тысяч машин по всему миру из-за возможных проблем с подушками безопасности.

Как заявил американский филиал концерна, данная программа отзыва авто касается владельцев седанов Toyota Prius, кроссоверов Lexus RX и Lexus NX, которые сошли с конвейера с мая 2015 по март 2016 года.

В результате возможного заводского брака при эксплуатации этих машин возможно короткое замыкание, из-за которого подушки безопасности пассажиров могут не раскрыться во время дорожно-транспортного происшествия.

Toyota обязуется устранить данный дефект за свой счет, но производитель подчеркивает, что  пока о случаях получения травм из-за такой возможной неполадки компании не известно.

Версия для печати

Авто

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ