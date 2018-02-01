Toyota отозвала 600 тыс авто из-за проблем с подушками безопасности

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota отзывает около 645 тысяч машин по всему миру из-за возможных проблем с подушками безопасности.

Как заявил американский филиал концерна, данная программа отзыва авто касается владельцев седанов Toyota Prius, кроссоверов Lexus RX и Lexus NX, которые сошли с конвейера с мая 2015 по март 2016 года.

В результате возможного заводского брака при эксплуатации этих машин возможно короткое замыкание, из-за которого подушки безопасности пассажиров могут не раскрыться во время дорожно-транспортного происшествия.

Toyota обязуется устранить данный дефект за свой счет, но производитель подчеркивает, что пока о случаях получения травм из-за такой возможной неполадки компании не известно.