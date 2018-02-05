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Египетская компания GASC по итогам тендера закупила 180 тыс тонн пшеницы из РФ


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Согласно представленным в пятницу сообщениям трейдеров, египетская госкомпания GASC по итогам очередного тендера закупила 180 000 тонн пшеницы, сообщает Dow Jones.

Приобретенный объем состоит из трех партий российской пшеницы объемом 60 000 тонн каждая.

Компания GTCS предложила самую низкую цену за партию пшеницы объемом 60 000 тонн: 218,18 доллара за тонну, включая стоимость поставки. Две остальные партии были приобретены у компаний AOS и Daewoo по 219,88 доллара и 220,88 доллара за тонну соответственно, также включая стоимость поставки.

Средняя цена заявки составила 219,45 доллара за тонну с учетом транспортных расходов и 203,97 доллара за тонну без учета транспортных расходов.

Поставка запланирована на 5-15 марта, отметили трейдеры.

Египет принял три из девяти заявок, предложенных торговыми компаниями на тендере.

Кроме трех партий российской пшеницы, которые были закуплены GASC, на тендере также предлагалось еще три партии российского зерна и три партии румынского зерна. Средняя цена по всем девяти заявкам составила 207,89 доллара за тонну без учета транспортных расходов.

По итогам 11 из 12 последних недель Египет покупал только российскую пшеницу.

До проведения тендера в GASC снизили требования к содержанию протеина в зерне, чтобы успокоить поставщиков, так как отложенные ранее из-за карантина поставки, а также обвинения в том, что партии были заражены, увеличили премию за риск на рынке пшеницы в последние несколько месяцев.

"Если в GASC намеревались снизить стоимость заявок посредством ослабления требований к содержанию протеина в зерне, то их план провалился", - отметил один из трейдеров.

Два рекордных урожая подряд в России, разногласия правительства Египта и поставщиков зерна, а также попытки российских производителей зерна отобрать долю рынка у других стран усиливают растущую зависимость египетского рынка от российской пшеницы.

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