Составлен топ-10 самых популярных китайских авто у россиян

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Эксперты Аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых продаваемых в России автомобилей китайского производства. Первое место по результатам продаж за 2017 год - у Lifan X60.

"Лидером здесь в очередной раз стал Lifan X60, продажи которого в прошлом году составили 7371 единицу, показав снижение на 3%", - отмечает агентство.

Второе и третье место также у моделей бренда Lifan: это Х50 с продажами в 4778 машин, падение составило 20%, и седан Solano с продажами в 3897 штук, рост - 63%.

Четвертое место у новинки российского авторынка - модели Chery Tiggo 3. Этот автомобиль был куплен в количестве 2651 экземпляр.

Замыкает первую пятерку Geely Emgrand Х7, было продано 1523 машины, рост продаж составил 12% к 2016 году.

Следующая пятерка рейтинга выглядит так: шестое место у Chery Tiggo 5 (1519 экземпляров, рост продаж 51%), седьмое - у Haval H6 (1434 штуки), восьмое - у Changan CS35 (1388 штук, рост составил 2,7 раза), девятое у Zotye T600 (1082 штуки, рост продаж в 3,7 раза) и замыкает топ-10 Chery Tiggo 2 (891 машина была продана в РФ в прошлом году).