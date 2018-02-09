Amazon запустит сервис доставки, конкурирующий с FedEx и UPS

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Amazon.com Inc. готовится запустить сервис доставки, который станет прямым конкурентом United Parcel Service Inc. и FedEx Corp., сообщает Dow Jones.

Как сообщили информированные источники, новый сервис технологического гиганта "Доставка с Amazon" (SWA) будет забирать посылки у бизнесов и доставлять их потребителям.

По словам источников, Amazon собирается в течение ближайших недель развернуть в Лос-Анджелесе новый сервис доставки с участием сторонних торговцев, продающих товары через ее сайт. Позднее в этом году Amazon намерена открыть этот сервис и в других городах.

Как сообщили некоторые из источников, хотя в пилотной программе участвуют только партнеры компании, предполагается, что она в итоге будет открыта и для других бизнесов. Источники добавили, что Amazon планирует предложить более выгодные цены, чем UPS и FedEx, хотя точная тарифная сетка еще неизвестна.

Amazon уже доставляет самостоятельно некоторые из своих заказов как минимум в 37 городах США. Как сообщили источники, в рамках нового сервиса Amazon планирует направлять водителей для получения посылок на складах и у самих бизнесов и по возможности доставлять их потребителям. За пределами досягаемости Amazon последний этап доставки потребителю будут осуществлять Почтовая служба США и другие операторы.

Не известно, сможет ли Amazon успешно осуществлять доставку для других бизнесов в больших масштабах. UPS и FedEx за десятилетия работы создали масштабные сети, позволяющие им доставлять посылки на всей территории США, и это затратный бизнес. Только в этом году UPS планирует потратить на модернизацию своей сети доставки до 7 млрд долларов.

Представитель компании заявил, что UPS продолжает поддерживать Amazon и других клиентов и при этом не комментирует бизнес-стратегии своих клиентов или их решения относительно использования сервисов UPS.

FedEx пока не прокомментировала ситуацию. На конференции по финрезультатам компании, прошедшей в декабре, ее менеджменту задавали вопросы о том, что произойдет, если Amazon начнет конкурировать с ее бизнесом доставки. Руководители компании ответили, что не комментируют гипотетические ситуации, добавив, что Amazon является их давним клиентом, однако ни на одного из клиентов не приходится более 3% от выручки или объемов доставки FedEx.

По словам источников, в рамках сервиса "Доставка с Amazon" гигант онлайн-торговли, как ожидается, сможет предлагать более низкие цены, чем UPS и FedEx, поскольку уже доставляет некоторые собственные посылки и свободное пространство в грузовиках, которое он сможет заполнить чужими посылками, можно считать источником дополнительной выручки.