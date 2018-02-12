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Чистая прибыль Heineken за 2017 г выросла на 25,4%


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken, приходящаяся на акционеров, по итогам 2017 года увеличилась на 25,42% по сравнению с прошлым годом и составила 977 миллионов евро, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 3,39 евро против 2,7 евро годом ранее. Выручка компании по итогам года выросла на 5,27% - до 21,888 миллиарда евро. Объем производства Heineken в четвертом квартале увеличился на 4,6%, до 56,7 миллиона гектолитров, а за год - на 3%, до 218 миллионов гектолитров.

"В течение года мы стали второй по величине пивоваренной компанией в Бразилии после приобретения Brasil Kirin, мы купили 1,9 тысячи пабов Punch Taverns в Великобритании и получили в полное владение компанию Lagunitas", - приводятся в релизе слова генерального директора Heineken Жана-Франсуа ван Боксмеера (Jean-Franсois van Boxmeer).

Вместе с этим компания отчиталась о том, что превзошла свой целевой показатель по выбросам углекислого газа до 2020 года. Heineken также объявила о программе по снижению углеродосодержащих выбросов и увеличению использования доли возобновляемой энергии - Drop the C - до 2030 года.

Компания ожидает, что экономические условия в 2018 году останутся волатильными, а влияние курсовых разниц окажет негативный эффект, сопоставимый с уровнем 2017 года. При этом Heineken ожидает в текущем году дальнейшего органического роста выручки и прибыли. Капитальные затраты окажутся несколько выше двух миллиардов евро, ожидает компания, тогда как в 2017 году показатель составлял 1,7 миллиарда евро.

Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, среди которых такие известные как Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин".

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