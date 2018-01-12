МТС приобрел Ticketland.ru и "Пономиналу.ру"

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. МТС MTSS, крупнейший сотовый оператор РФ, приобрел два ведущих билетных сервиса в России - 100% Ticketland.ru и 78,2% "Пономиналу.ру" - на сумму более 3,25 миллиарда рублей, говорится в сообщении МТС.

"Приобретая активы, которые контролируют четверть оборота продаж театральных и концертных билетов в России, мы выходим на стабильно растущий рынок с перспективами стать на нём ведущим игроком", - приводятся в сообщении слова вице-президента МТС по маркетингу Вячеслава Николаева.

Компания отмечает, что получила все необходимые корпоративные и регуляторные одобрения на сделки. Так, сотовый оператор выкупил у кипрской компании Foldban Investments Ltd. (принадлежит, в частности, главе Qiwi Сергею Солонину и фонду iTech Capital) 100% эффективную долю в ООО "МДТЗК" ("Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс", бренд Ticketland.ru) за 3,25 миллиарда рублей с учетом чистого долга.

У структур основателей "Пономиналу.ру" Юрия Сосницкого и Викентия Корсунского и фонда Buran Venture Capital МТС приобрел 78,2% в компании ООО "Культурная служба" (бренд "Пономиналу.ру"), исходя из оценки бизнеса этой компании в 495 миллионов рублей с учетом чистого долга. Остальные 21,8% остаются у одного из основателей и руководителя ООО "Культурная служба" Михаила Минина. Стороны заключили опционные соглашения, предполагающие к концу 2020 года доведение доли МТС до 100% по результатам деятельности компании, отмечает сотовый оператор.

Как поясняет компания, после сделок билетные операторы продолжат деятельность как самостоятельные организации, операционное управление останется у текущего менеджмента. При этом МТС будет участвовать в стратегическом управлении активами через совет директоров и осуществлять финансовый контроль. Финансовые результаты "Пономиналу.ру" и Ticketland.ru включаются в консолидированную отчетность МТС с даты их приобретения.

"Пономиналу.ру" и Ticketland.ru занимают около четверти российского рынка распространения билетов в сегменте театры, концерты и мюзиклы ("события") с ежегодным оборотом более 24 миллиардов рублей. При этом на Москву и Санкт-Петербург приходится более 60% всего рынка. По оценкам МТС, сейчас доля онлайн-продаж билетов на "события" составляет около 43% оборота всего билетного рынка России. В крупнейших городах страны доля e-tickets уже превысила долю бумажных носителей и составляет более 60%.