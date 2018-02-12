ФАС выявила сговор поставщиков лекарств на аукционах с общей суммой контрактов 644 млн руб

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила сговор на 426 открытых аукционах на поставку лекарственных препаратов и детского и диетического питания, общая сумма начальных максимальных цен контрактов данных аукционов превысила 644 миллиона рублей, сообщает служба в понедельник.

"Комиссия ФАС России признала ООО "Фарм-проект" и ООО "Веста Фарм" виновными в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на 426 открытых аукционах на поставку лекарственных препаратов, детского и диетического питания, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования для медицинских организаций государственной системы здравоохранения в 2014-2016 годах", — говорится в сообщении.

Помимо этих структур, служба признала виновными в заключении соглашения, которое привело к ограничению конкуренции, и ряд московских больниц. Среди них Городская клиническая больница (ГКБ) имени В.В. Виноградова, ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова, а также ГКБ № 68.

"Заказчики направляли первые части заявок на участие в аукционах сотрудникам компаний-участников картеля, которые прописывали нужные формулировки для отклонения заявок компаний, не участвующих в сговоре. Формулировки дословно включались заказчиком в протокол рассмотрения первых частей заявок", — отметил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

В ходе рассмотрения дела ряд ответчиков признали факт заключения и реализации антиконкурентного соглашения. ФАС планирует передать материалы дела в МВД для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статьям 178 (ограничение конкуренции) и 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.