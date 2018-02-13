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Прибыль Metro AG в I квартале 2017-2018 фингода выросла в 1,9 раза


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Прибыль ритейлера Metro AG, приходящаяся на акционеров, по итогам первого квартала 2016-2017 финансового года (завершился 31 декабря 2016 года) увеличилась в 1,9 раза в годовом выражении и составила 232 миллиона евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль на акцию достигла 0,64 евро против 0,34 евро в аналогичном периоде годом ранее. По окончательным данным, группа Metro увеличила продажи в первом квартале 2017-2018 финансового года по сравнению с показателем годичной давности на 0,2%, до 10,1 миллиарда евро. Этот показатель полностью совпал с предварительным, опубликованным в середине января.

В то же время Metro AG зафиксировала снижение на 8,9% сопоставимых продаж в России, где его представляет Metro Wholesale (бывший Metro Cash & Carry), в первом квартале 2017-2018 финансового года. Общий объем продаж Metro Wholesale в России в отчетном квартале составил 910 миллионов евро против 1,013 миллиарда евро годом ранее, что означает снижение на 10,1%.

Показатель EBITDA Metro Wholesale в России в минувшем квартале достиг 108 миллионов евро, что на 11,5% ниже показателя годичной давности. Объем инвестиций компании в РФ составил 23 миллиона евро против 14 миллионов евро годом ранее.

"В 2017-18 финансовом году Metro ожидает небольшого роста продаж, несмотря на сложные экономические условия. Мы стремимся к тому, чтобы наши темпы роста, по крайней мере, соответствовали росту на 1,1%, достигнутому в 2016-17 финансовом году. Основным драйвером роста станет Metro Wholesale", - отмечает компания.

Компания Metro AG была основана в 1964 году в Германии. Штаб-квартира находится в Дюссельдорфе. Штат ритейлера превышает 150 тысяч человек по всему миру. Компания работает в 35 странах. В 2017 году Metro AG завершила разделение на две компании: сеть по продаже продуктов питания под названием Metro и ритейлера электроники Ceconomy.

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