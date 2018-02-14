Чистый убыток Stockmann за 2017 год вырос в 26 раз

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток финской компании розничной торговли Stockmann за 2017 год вырос в 26,4 раза и составил 198,1 миллиона евро, следует из сообщения компании.

Убыток на акцию в отчетном периоде составил 2,98 евро против убытка в 0,12 евро годом ранее. Выручка компании при этом уменьшилась на 10,2%, до 1,056 миллиарда евро.

За четвертый квартал компания получила убыток в 12,2 миллиона евро против прибыли в 20,9 миллиона евро за квартал годом ранее. Убыток на акцию составил 0,2 евро против прибыли в 0,36 евро год к году. Квартальная выручка сократилась на 9,3% - до 315,7 миллиона евро. Показатели за 2016 год были пересмотрены.

"Мы вступаем в 2018 год с некоторыми более значительными начальными трудностями, и операционные результаты за первый квартал по-прежнему ожидаются на низком уровне. Прошедший год показал, что наша деятельность должна быть способна более быстро отвечать на изменения как на рынке, так и в поведении покупателей", - приводятся в релизе слова гендиректора компании Лори Вейалайнена (Lauri Veijalainen). В 2018 году компания ожидает выручку приблизительно на уровне прошлого года.

Компания Stockmann, основанная в 1862 году, в настоящее время управляет более чем 500 магазинами в 18 странах, в том числе в Финляндии, странах Балтии. В России Stockmann присутствует с 1989 года.