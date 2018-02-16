Опрос: каждый десятый россиянин хочет купить автомобиль в 2018 году

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей России о том, какие крупные покупки они планируют на текущий 2018 год, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование.

Как показало исследование, большинство россиян на 2018 год запланировали выделить из семейного бюджета деньги на ремонт в квартире - так ответили 17% респондентов.

Купить автомобиль планируют около 10% опрошенных. Купить туристическую путевку хотят 15% россиян.

Также 10% опрошенных сказали, что хотят оплатить обучение для себя либо своих детей.

9% респондентов подумывают купить в текущем году новое жилье.

Издание отмечает, что стоимость запланированных россиянами приобретений говорит о том, что доходы граждан РФ растут. ведь год назад в таком же опросе большинство респондентов планировали купить новый телефон (26%). "Эксперты полагают, что оживление сферы потребления — признак того, что острый период экономического спада миновал", - отмечает газета.