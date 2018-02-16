FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Опрос: каждый десятый россиянин хочет купить автомобиль в 2018 году


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей России о том, какие крупные покупки они планируют на текущий 2018 год, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование.

Как показало исследование, большинство россиян на 2018 год запланировали выделить из семейного бюджета деньги на ремонт в квартире - так ответили 17% респондентов.

Купить автомобиль планируют около 10% опрошенных. Купить туристическую путевку хотят 15% россиян.

Также 10% опрошенных сказали, что хотят оплатить обучение для себя либо своих детей.

9% респондентов подумывают купить в текущем году новое жилье.

Издание отмечает, что стоимость запланированных россиянами приобретений говорит о том, что доходы граждан РФ растут. ведь год назад в таком же опросе большинство респондентов планировали купить новый телефон (26%). "Эксперты полагают, что оживление сферы потребления — признак того, что острый период экономического спада миновал", - отмечает газета.

Версия для печати

Россияне в кризис

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ