Совет директоров "М.Видео" увеличил правление с 3 до 5 человек

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Совет директоров "М.Видео" расширил состав правления до 5 с 3 человек, добавив в него главного исполнительного директора ООО "М.Видео Менеджмент" Энрике Фернандеса и финансового директора ритейлера Екатерину Соколову, следует из материалов компании.

Остальные три члена правления сохранили свои места. Это председатель правления "М.Видео" Александр Тынкован, генеральный директор ООО "М.Видео Менеджмент" Павел Бреев, а также генеральный директор ритейлера Билан Ужахов.

Фернандес пришел в "М.Видео" в 2009 году на позицию коммерческого директора. До этого работал в компаниях Goodyear Tires и Whirlpool Europe, занимая должности, связанные с маркетингом и взаимодействием с ключевыми клиентами.

Соколова начала карьеру в Deloitte. Достигнув позиции руководителя группы в финансовом подразделении, перешла в подразделение управленческого консалтинга. После 8 лет работы в Deloitte в 2004 году перешла в ТНК-BP в период слияния ТНК и BP. В 2013 году в результате слияния ТНК-ВР с "Роснефтью" ROSN заняла аналогичную позицию финансового руководителя блока в объединенной компании с увеличением масштаба операций в 2,5-3 раза.

"М.Видео" работает на рынке с 1993 года. На конец 2017 года сеть насчитывала 424 магазина. Розничные продажи "М.Видео" в 2017 году выросли на 8,2% - до 233,873 миллиарда рублей с учетом НДС. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева владеет 57,7% акций ритейлера. Пакет был приобретен в 2017 году у президента "М.Видео" Александра Тынкована и его партнеров.