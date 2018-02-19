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ФАС подозревает "Вымпелком", МТС и "Перекресток" в распространении спама


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) может оштрафовать компании "Вымпелком", МТС и "Перекресток" на сумму до 500 тысяч рублей за распространение спама, сообщает ведомство.

"Согласно части 1 статьи 18 … закона "О рекламе" распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. … К сожалению, не все компании соблюдают данную норму закона", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в январе были возбуждены дела в отношении "Вымпелкома" за рекламу приложения VEON, викторины "Билайн" и музыкального фестиваля, МТС за рекламное предложение пополнить счет и АО "Торговый дом "Перекресток" за рекламу магазина "Пятерочка".

Среди компаний-нарушителей также "СитиПламберс", "ТДСЗ", "Зазу Медиа", "Маркет Трейд", "1001 тур" и другие организации.

В ведомстве отмечают, что большинство из перечисленных компаний становятся ответчиками в антимонопольной службе не в первый раз.

Компаниям, распространявшим рекламу без согласия абонента, грозят штрафы от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей за каждый факт ненадлежащей рекламы.

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