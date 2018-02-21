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Mail.ru Group будет таргетировать рекламу по психотипам пользователей


Компании / Рекламная индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Российский интернет-холдинг Mail.ru Group вводит в работу новый тип таргетирования рекламы  — по психотипам. Об этом в среду пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в компании.

Собеседник издания отметил, что новый тип таргетирования даст возможность ориентироваться на персональные эмоционально-психологические особенности пользователей.

"Например, люди с высоким уровнем сознательности и низким уровнем открытости опыту планируют все заранее и достаточно прагматичны. Рекламная коммуникация для такой аудитории должна содержать конкретный посыл, отражающий явную выгоду и гарантии стабильности", - рассказал собеседник.

В основу нового таргетинга легла модель определения личности пользователя на базе пяти черт. Это экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм и открытость опыту.

Для того, чтобы сформировать обучающую выборку, департамент Big Data Mail.ru Group совместно с проектом Research@Mail.ru опросили несколько сотен тысяч пользователей соцсетей.

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