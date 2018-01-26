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"Мегафон" стал единственным владельцем "Евросети"


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. "Мегафон" MFON закрыл сделку по покупке у "Вымпелкома" (входит в холдинг VEON Ltd., торговая марка "Билайн") 50% акций "Евросети", доведя свою долю в ритейлере до 100%, сообщает компания.

"В результате ряда сделок, "Мегафон" приобрел у ПАО "Вымпелком", российского подразделения VEON, долю в размере 50% акций "Евросети", включая все ее активы и обязательства, и, таким образом, довел свою долю владения до 100%", - говорится в сообщении.

В свою очередь "Вымпелком", полностью выйдя из капитала "Евросети", приобрел половину розничных салонов ритейлера - примерно 1800 магазинов - и выплатит "Мегафону" 1,25 миллиарда рублей (приблизительно 20 миллионов долларов) до учета возможных корректировок.

В декабре прошлого года гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков говорил журналистам, что компания в течение месяца после закрытия сделки с VEON планирует договориться об объединении своей части в рителейре с другим игроком на этом рынке, наиболее вероятным партнером по консолидации является "Связной".

До заключения сделки "Евросеть" находилась в совместной собственности ПАО "Вымпелком" и ПАО "Мегафон" в равных долях. В середине июля операторы сообщили, что "Мегафон" выкупит у "Вымпелкома" 50% "Еврoсети" и доведет свою долю в компании до 100%; "Вымпелком" при этом приобретет половину розничных салонов "Евросети" за 1,25 миллиарда рублей. В августе ФАС удовлетворила ходатайство операторов.

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