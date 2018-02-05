ФАС возбудила дела в отношении МТС и "Мегафона" по внутрисетевому роумингу

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела против российский операторов сотовой связи МТС MTSS и "Мегафон" MFON после проведенной проверки отчетов компаний об отмене внутрисетевого роуминга на территории страны. Об этом служба сообщает в понедельник на своем сайте.

Сообщается, что ФАС была проведена проверка отчетов МТС и "Мегафон" по отмене внутрисетевого роуминга, после чего было установлено, что представленные отчеты операторов не соответствуют требованиям предупреждений Службы.

Было установлено, что предложенная операторами "большой тройки" стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами "домашнего" региона также необоснованно.

Ранее антимонопольная служба выдавала сотовым операторам предупреждения об устранении необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы "домашнего" региона.

"Поскольку предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении МТС и "Мегафона" дел о нарушении антимонопольного законодательства. По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства", - отметил - отметил заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин.