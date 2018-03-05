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Оборот предприятий общепита РФ в январе вырос на 3,9%


Общепит / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в январе 2018 года увеличился на 3,9% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 110,2 миллиарда рублей, говорится в докладе Росстата.

По сравнению с декабрем показатель снизился на 24,2%. Для сравнения, в январе 2017 года рост оборота в годовом исчислении составлял 1,3%.

Отечественный ресторанный рынок с октября 2014 года падал два с половиной года - до мая 2017 года (не считая роста в январе прошлого года). Затем он начал показывать положительную динамику. По итогам 2017 года оборот компаний общепита увеличился на 2,5% - до 1,427 триллиона рублей.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций - поставщиков продукции общественного питания.

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