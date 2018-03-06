Mail.Ru Group разрешила оплачивать размещение рекламы на своих проектах криптовалютой

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Mail.Ru Group разрешила оплачивать криптовалютой размещение рекламы на своих проектах в рекламной платформе myTarget, сообщает компания.

Криптовалютой теперь можно будет платить за рекламу на проектах Mail.Ru Group - "ВКонтакте", ОК и Mail.Ru.

"С сегодняшнего дня в рекламной платформе myTarget за размещение рекламы на всех проектах Mail.Ru Group и в партнерской сети можно заплатить в Bitcoin (BTC) или Bitcash (BCC), а владельцы участвующих в сети площадок и приложений уже в ближайшем будущем смогут получать доход в криптовалюте", - говорится в сообщении.

Для расчетов в криптовалюте через свой международный бренд My.com Mail.Ru Group использует BitPay – ведущую мировую систему обработки платежей в биткоинах: с ней уже работает более 50 тысяч компаний, включая Microsoft MSFT, Virgin Galactic, PayPal, Zynga.