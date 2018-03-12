"Прайм": Весна не остановила рост цен на моторное топливо в РФ

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Оптовые цены на основные виды моторного топлива в РФ на прошлой неделе повысились, следует из данных агентства "Прайм".

Цена на бензин 95 Класс 5 выросла с 5 по 9 марта на 694 рубля за тонну, достигнув 42,453 тысячи рублей за тонну.

Стоимость бензина 92 Класс 5 на пунктах оптовой реализации повысилась незначительно - на 64 рубля, составив 43,311 тысячи рублей за тонну.

Дизельное топливо зимнее Класс 5 подорожало на прошлой неделе на 175 рублей - до 44,768 тысячи рублей за тонну.

В связи со скорым переходом с зимнего дизеля на летний участники рынка ожидают незначительного снижения стоимости этого вида моторного топлива в ближайшие недели.