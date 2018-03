Burger King в России сменил крупнейшего акционера

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Банк ВТБ продал часть своей доли в размере 16,62% сети ресторанов быстрого питания Burger King Russia (Cyprus) Ltd кипрской компании Xomeric Holdings Ltd. Как сообщает РБК со ссылкой на документы кипрского торгового реестра, теперь Xomeric Holdings Ltd является крупнейшим акционером сети быстрого питания.

Эту информацию изданию также подтвердили представитель и пресс-служба ВТБ.

О предстоящей сделке банк сообщал в феврале текущего года в опубликованной отчетности.

Продавцом доли в российском Burger King выступила зарегистрированная на острове Гернси в Ла-Манше фирма Golden Star Investment Limited. После завершения сделки во владении ВТБ осталась доля в 19,98% российского Burger King.

Доля Xomeric после сделки составила 35,02% (до заключения договора о покупке - 18,4%).

"По действующим договоренностям преимущественное право выкупа акций предоставляется текущим акционерам. Мы реализовали часть принадлежащего пакета акций Burger King при достижении целевого для нас уровня IRR в 40% годовых", - рассказали изданию в пресс-службе ВТБ.