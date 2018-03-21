"Росгосстрах" перестанет быть титульным спонсором чемпионата России по футболу

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. "Росгосстрах" принял решение не продлевать с июля текущего года контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу, сообщил РИА Новости генеральный директор страховой компании Николаус Фрай.

"Компания "Росгосстрах" по согласованию с Российской футбольной премьер-лигой приняла решение не пролонгировать с июля 2018 года контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу", - заявил Фрай.

По его словам, причинами такого решения стало, с одной стороны, решение РФПЛ о пересмотре спонсорской политики и переходе от института титульного спонсорства к взаимодействию с генеральными партнерами, а с другой стороны, изменение статуса самого "Росгосстраха", который сейчас входит в группу банка "ФК Открытие", санируемого ЦБ РФ.

"В новых условиях, предполагающих, что решения о расходовании средств принимает не частный владелец компании, а по сути дела государство (через ЦБ), мы просто обязаны максимально ответственно подходить к анализу расходных статей бюджета компании. В этой связи еще в прошлом году в компании начался тотальный аудит всех расходных статей и, в том числе, спонсорских предложений", - пояснил гендиректор страховщика.

При этом он отметил, что "Росгосстрах" и РФПЛ подтвердили намерение поддерживать деловые контакты и обмениваться информацией по различным проектам, которые могут представлять взаимный интерес. "Мы и далее намерены оказывать отечественному футболу поддержку, в частности предлагая страховую защиту от несчастного случая участникам спортивных мероприятий", - заключил Фрай.

"Росгосстрах" в 2006 году стал титульным спонсором чемпионата и был им по 2010 год, а в сентябре 2015 года вернул себе этот статус после четырехлетнего перерыва. Как рассказал РИА Новости источник на страховом рынке, стоимость первого контракта сроком почти пять лет составляла более 50 миллионов долларов, из которых 85% выделялось командам премьер-лиги и второго дивизиона, а 15% шли на поддержку детско-юношеских школ. Второй контракт, трехлетний, истекает в июне 2018 года (его стоимость не называется, так как является коммерческой тайной).