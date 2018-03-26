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Россельхознадзор вводит ограничения в отношении трех белорусских компаний


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность
  • белорусские сыры

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россельхознадзор вводит ограничения на поставки одного белорусского предприятия и режим усиленного лабораторного контроля — для двух компаний из этой страны, сообщает российское ведомство в понедельник.

Ограничения на поставки вводятся с 28 марта в отношении Клецкого филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" из-за выявленных в обезжиренном сухом молоке антибиотиков тетрациклиновой группы.

Режим усиленного контроля вводится в отношении ИООО "Белдан" — из-за бактерий группы Listeriamonocytogenes в замороженных свиных субпродуктах и ООО "Праймилк" — из-за тетрациклина в подсырной сухой молочной сыворотке.

 

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