Чистая прибыль ритейлера "О`Кей" в 2017 г по МСФО - 3,2 млрд руб против убытка годом ранее

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Группа компаний "О`Кей", крупный российский ритейлер, в 2017 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 3,167 миллиарда рублей против убытка в 138 миллионов рублей в 2016 году, говорится в сообщении ритейлера.

Общая выручка группы в прошлом году увеличилась на 1,1% и составила 177,455 миллиарда рублей, валовая прибыль - на 0,6%, до 40,444 миллиарда. В частности, выручка дивизиона "О`Кей" уменьшилась на 1,6% - до 167,062 миллиарда рублей, продажи сегмента дискаунтеров "Да!" выросли в 1,8 раза - до 10,393 миллиарда.

Коммерческие, общие и административные расходы повысились на 1,2%, до 36,189 миллиарда рублей, в результате EBITDA торговой сети увеличилась на 0,9% - до 9,335 миллиарда. Валовая маржа "О`Кей" снизилась на 0,1 процентного пункта - до 22,8%, рентабельность по EBITDA не изменилась и составила 5,3%.

Группа "О`Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. "О`Кей" - крупная российская розничная сеть, компании принадлежит 145 магазинов в крупнейших городах России. Основными бенефициарами "О`Кей" являются Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 50,95% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,52% компании через GSU Ltd.