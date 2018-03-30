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"Газпром-Медиа" раскрыл сумму сделки по покупке 25% Comedy Club‍


Компании / Потребительский рынок / Медиа

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Покупка компании TCT Production в декабре прошлого 2017 года стоила холдингу "Газпром-Медиа" 7 млрд рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчетность холдинга по МСФО.

Холдинг в рамках этой покупки также стал обладателем 25,1% акций Comedy Club, став единственным владельцем.

В отчетности отмечается, что 100 млн рублей из первой суммы было выделено на выплату вознаграждения "при условии достижения целевых показателей объема контента творческими продюсерами группы TCT".

"Парнас-Медиа" (100% акций - у "Газпром-Медиа") стал единственным владельцем кипрской компании TCT Production Ltd.в декабре прошлого года.  В результате покупки "Газпром-Медиа" консолидировала 100% бумаг Comedy Club Production. До этого у холдинга были только 74,99% компании, остальное - у TCT Production Ltd.

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