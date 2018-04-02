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Россельхознадзор может ограничить ввоз картофеля из Белоруссии, если обнаружит реэкспорт


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность / Сельское хозяйство

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Россельхознадзор может ограничить ввоз картофеля из Белоруссии, если обнаружит реэкспорт, сообщает российское ведомство в понедельник.

Специалисты Россельхознадзора 30 марта обнаружили поставленные в Россию 18 тонн картофеля у фитосанитарного контрольного пункта "Долосцы" в Псковской области. На части упаковок продукции сотрудники ведомства обнаружили маркировку, подтверждающую египетское происхождение картофеля. Россельхознадзор намерен вернуть груз в Белоруссию.

"В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля продовольственного происхождением республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов", — говорится в сообщении.

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