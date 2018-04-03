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X5 Retail приобрела 99 магазинов "Уфимский гастроном" в Башкирии


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля
  • # X5 Retail Group

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", приобрела 99 магазинов "Уфимский гастроном" в Башкирии, сообщила X5.

"X5 Retail Group ... сообщает о достижении договоренностей по приобретению АО "Уфимский гастроном". ФАС России одобрила соответствующее ходатайство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках сделки под управление X5 перешли 99 магазинов, которые ранее работали под брендом "Полушка" в различных населенных пунктах республики Башкортостан. В частности, более трети приобретенных магазинов (39) расположены в Уфе, по 4 - в Салавате и Нефтекамске, 2 - в Октябрьском, один в Стерлитамаке. Общая площадь объектов - 65,5 тысячи квадратный метров. При этом 59 объектов общей площадью 44,2 тысячи квадратных метров перешли в собственность X5 Retail Group, остальные - на правах долгосрочной аренды.

Как сообщает X5, почти все объекты планируется интегрировать в торговую сеть "Пятерочка", бесперебойные поставки продукции во все башкирские магазины "Пятерочка" будут обеспечиваться с недавно открывшегося распределительного центра в Уфе.

Ранее в январе X5 Retail Group сообщила, что изучает возможность покупки 100 магазинов "Уфимский гастроном" в Башкирии и подала соответствующее ходатайство в ФАС РФ.

X5 Retail Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец 2017 года достигло 12,121 тысячи. Выручка X5 в 2017 году увеличилась на 25,3% по сравнению с 2016 годом - до 1,3 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО - на 40,8%, до 31,4 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,63%.

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