"Почту России" могут сделать акционерным обществом

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. На рассмотрение нижней палаты парламента внесен законопроект, согласно которому "Почта России" может быть реорганизована в акционерное общество.

Авторами документа являются главы комитетов по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев и по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как пояснил генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов, уже к августу текущего 2018 года данный законопроект должен быть принят. После этого начнется реорганизация в акционерное общество (АО). Реорганизация крупнейшего почтового оператора в стране завершится до конца этого года либо в начале следующего 2019 года, отметил гендиректор.

"Все акции обновленной "Почты России" будут принадлежать государству, сказано в законопроекте. Технически – Росимуществу", - пишет издание.