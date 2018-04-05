Выручка "Детского мира" в I квартале выросла на 14%

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в первом квартале 2018 года увеличила консолидированную выручку на 14% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 24 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

"Объем консолидированной неаудированной выручки группы в первом квартале 2018 года увеличился на 14%, до 24 миллиардов рублей по сравнению с 21,1 миллиарда рублей в первом квартале 2017 года, в том числе объем выручки интернет-магазина вырос на 64,9%, до 1,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир" и ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития). Это крупнейший розничный ритейлер детских товаров в России. АФК "Система" AFKS владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) - еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.