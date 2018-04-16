В России могут запретить сыроподобные продукты

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Ввести запрет на производство и продажу сыроподобных продуктов, в составе которых содержится от 50 до 100% растительных жиров, могут ввести на территории России, пишет газета "Известия" со ссылкой на Минсельхоз.

В то же время, в магазинах такая продукция продается под видом настоящего сыра, не являясь таковым.

министерство сельского хозяйства России, для того, чтобы ввести данное ограничение, разработало поправки в технический регламент "О безопасности молока и молочной продукции".

За прошлый 2017 год в России было продано населению 800 тысяч тонн сыра и сырных продуктов. Продажи последних составили около четверти всего объема: это произошло из-за того, что техрегламент и федеральное законодательство не содержат такого термина.

Помимо этого, по данным ведомства, за 2017 год в Россию были поставлены свыше 150 тысяч тонн сыров, которые в стоем составе имеют 100% растительных жиров, без молока. Не смотря на это, они расфасовывались и реализовались под видом молочной продукции.

В Минсельхозе подчеркивают, что из-за более низкой цены на такую продукцию его производители создают недобросовестную конкуренцию на рынке сыров. В частности, это приводит к снижению востребованности настоящего сырого молока, цена на которое падает, и, как следствие, снижается эффективность мер господдержки сельхозпроизводителей.