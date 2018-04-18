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Продажи "М.Видео" в I квартале увеличились на 17,4%


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Чистые продажи "М.Видео", крупнейшего российского ритейлера бытовой техники и электроники, в январе-марте 2018 года увеличились на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 60,974 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в сообщении компании.

Продажи сопоставимых магазинов сети (like-for-like, LfL) за три месяца выросли на 12,5% в годовом выражении. Онлайн-продажи в первом квартале повысились в 1,8 раза - до 11,814 миллиарда рублей с НДС.

"М.Видео" работает на рынке с 1993 года. На конец марта 2018 года сеть насчитывала 422 магазина в 169 городах России. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева владеет 57,7% акций ритейлера. Пакет был приобретен в 2017 году у президента "М.Видео" Александра Тынкована и его партнеров.

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