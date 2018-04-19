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X5 Retail увеличила выручку в I квартале на 20,2%


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", увеличила чистую розничную выручку в январе-марте 2018 года на 20,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 350,346 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Продажи сети "Пятерочка" в первом квартале выросли на 21,6% и составили 271,048 миллиарда рублей, "Перекрестка" - на 22,9%, до 55,25 миллиарда, "Карусели" - на 5,5%, до 22,218 миллиарда рублей.

X5 Retail Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец 2017 года достигло 12,121 тысячи. Выручка X5 в 2017 году увеличилась на 25,3% по сравнению с 2016 годом - до 1,3 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО - на 40,8%, до 31,4 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,63%.

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