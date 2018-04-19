Чистая прибыль P&G за три квартала 2017-2018 фингода сократилась на 40%

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам первых девяти месяцев 2017-2018 финансового года (закончившихся 31 марта), сократилась на 40% в годовом выражении, до 7,971 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.

Приходящаяся на головную организацию прибыль также уменьшилась на 40% - до 7,859 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,94 доллара против 4,76 доллара в 2016-2017 финансовом году. Выручка компании за отчетный период выросла на 3% по сравнению с прошлым финансовым годом, составив 50,329 миллиарда долларов.

Чистая прибыль P&G по итогам третьего квартала финансового года уменьшилась на 1% в годовом выражении, до 2,54 миллиарда долларов. Приходящаяся на головную организацию прибыль также сократилась на 0,4%, до 2,511 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 0,95 доллара против 0,93 доллара в прошлом финансовом году. Выручка компании выросла за этот квартал на 4% по сравнению с тремя отчетными месяцами прошлого фингода, составив 16,281 миллиарда долларов.

По словам гендиректора P&G Дэвида Тейлора (David Taylor), которые приводятся в релизе, скромные показатели выручки и прибыли в третьем квартале обусловлены сложной макроэкономической ситуацией. "У нас большие предприятия на нескольких сложных рынках. Экосистемы, в которых мы работаем по всему миру, разрушаются и трансформируются", - отметил глава компании. При этом Тейлор также подчеркнул, что компания будет адаптироваться к сложившимся условиям.

Базирующаяся в американском штате Огайо Procter & Gamble была основана в 1837 году. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается более чем в 70 странах. Среди самых известных брендов Procter & Gamble - стиральные порошки Tide и Ariel, серия средств для ухода за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med.

В России компания открыла свое представительство в 1991 году и сегодня продает на территории страны более 70 торговых марок. Компании принадлежат заводы в Новомосковске (Тульская область) и Дзержинске (Нижегородская область), а также фабрика в Санкт-Петербурге.