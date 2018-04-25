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Продажи жилья на первичном рынке РФ в I квартале выросли на 11%, превысив показатели 2017 г


Недвижимость и строительство / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Росреестр в январе-марте 2018 года зарегистрировал в РФ 162,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве, что на 11% больше показателя за аналогичный период 2017 года, говорится в пресс-релизе ведомства.

За отчетный период наибольшее количество договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано в Московской области (21,3 тысячи договоров), Москве (20,5 тысячи), Санкт-Петербурге (18,2 тысячи), Краснодарском крае (10,3 тысячи), Ленинградской области (7,4 тысячи), Ростовской области (6 тысяч) и Новосибирской области (5,6 тысячи), сообщается в нем.

Наибольший прирост по этому показателю по сравнению с январем-мартом 2017 года достигнут в Ростовской области (около 82%), Санкт-Петербурге (около 55%), Москве (более 49%), Свердловской области (более 41%), Башкирии (более 37%), добавляется в материалах.

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