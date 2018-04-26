Защита Telegram прояснила ситуацию с обжалованием блокировки

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Адвокаты стороны защиты мессенджера Telegram готовят апелляционную жалобу на решение суда о блокировке работы приложения на территории РФ, частная жалоба была подана почти сразу, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя международной правозащитной группы "Агора" Дмитрия Колбасина.

Как отмечается в картотеке дела по блокировке мессенджера, частная жалоба на немедленное исполнение решения суда Москвы, действительно, поступила ранее в суд. Поясняется, что, как правило, исполнять решение суда начинают после его вступления в законную силу. Тем не менее, в случае с Telegram, Таганский суд разрешил Роскомнадзору заблокировать приложение немедленно, что и стало предметом частной жалобы.

"Апелляционную жалобу на решение Таганского районного суда Москвы адвокаты готовят. А частная жалоба на немедленную блокировку подана практически сразу", - отметил адвокат.

У сторон судебного процесса есть 30 дней для обжалования решения суда.

В апелляционной жалобе защита попросит полностью отменить решение о блокировке, а в частной речь идет только об отмене немедленного исполнения решения.