Глава X5 Retail рассказал о причинах ухода гендиректора "Пятерочки" Наумовой

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Гендиректор "Пятерочки" (входит в X5 Retail Group) Ольга Наумова покинула компанию, поскольку ее взгляды на развитие торговой сети разошлись с представлениями руководства X5; свою роль сыграли и изменившиеся рыночные условия, которые ставят новые задачи перед "Пятерочкой", сообщил главный исполнительный директор X5 Retail Игорь Шехтерман.

В среду X5 сообщила, что гендиректор "Пятерочки" Ольга Наумова покидает свой пост. Исполнять обязанности руководителя торговой сети будет сам Шехтерман. При этом X5 Retail планирует назначить нового руководителя "Пятерочки" из числа внутренних кандидатов после ежегодного обновления стратегии в соответствии с будущими задачами торговой сети.

"На этой неделе наблюдательный совет освободил Ольгу Наумову (от обязанностей гендиректора "Пятерочки" - ред.). Решение было принято после многих месяцев трудных обсуждений с Ольгой основных стратегических принципов, которые будут направлять развитие "Пятерочки" на рынке, и которые существенно изменились. К сожалению, стало понятно, что "Пятерочка" нуждается в свежем подходе, чтобы добиться поставленных целей в текущей обстановке, и перейти на новую стадию развития", - сказал Шехтерман на телефонной конференции.

"Пятерочка" под руководством Наумовой смогла достичь выдающихся результатов как в финансовом, так и в операционном плане. Например, количество магазинов сети выросло более чем втрое с начала 2013 года и на конец марта 2018 года достигло 11,797 тысячи. В это же время была проведена основная часть программы обновления "Пятерочек", что позволило ритейлеру привлечь покупателей и увеличить оборот торговой сети.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НОВЫХ ВЫЗОВОВ

По словам Шехтермана, обсуждение стратегии "Пятерочки" с Наумовой касалось, в частности, вопросов эффективности и более сбалансированного подхода к расширению сети. "Без сомнения, "Пятерочка" хорошо развивалась несколько лет под руководством Ольги. Но рынок поменялся, изменились условия для каждого оператора магазинов "у дома", даже для игрока номер один", - добавил глава X5.

"Чтобы преуспеть, нам нужен лидер, который понимает, как принять вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Часть этого понимания - способность уделять особое внимание нашей корпоративной культуре, которая должна быть построена не на отдельных людях, а на команде профессионалов, чьи мнения ценятся. Главное, Х5 - это команда, и наш успех - это успех команды", - подчеркнул Шехтерман.

Новая стадия развития, по его словам, характеризуется усилившейся конкуренцией за потребителя в условиях слабого роста потребительского спроса, началом цифровизации отечественной торговли. Среди внутренних факторов, характеризующих новую стадию развития - окончание фазы обновления магазинов "Пятерочка", а также необходимость изменения ценностного предложения "Пятерочки".

"X5, как и другие участники рынка, начинает сталкиваться с уменьшением трафика, продаж, плотности, рентабельности. Нам нужен новый взгляд на ценностное предложение формата. Да, текущее ценностное предложение "Пятерочки" позволило компании стать лидером. С одной стороны, важно сохранить его ключевые преимущества, но, с другой стороны, мы должны быстрее адаптироваться на меняющиеся запросы потребителей", - указал Шехтерман.

"Нам нужен свежий взгляд на темпы и новые возможности для роста. Чтобы увеличить эффективность формата, нужно снизить потери, текучку персонала, увеличить эффективность логистики и промо-акций", - добавил он. Новый руководитель формата, по его словам, должен внедрить новые подходы, которые позволят сосредоточиться на эффективности магазинов, сохраняя высокие темпы роста.