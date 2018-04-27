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Stockmann увеличила чистый убыток за I квартал на 15%


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток финской компании розничной торговли Stockmann по итогам первого квартала 2018 года составил 30,9 миллиона евро, что на 14,9% выше показателя годичной давности за аналогичный период, следует из сообщения компании.

Убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,45 евро против 0,39 евро в январе-марте годом ранее. Выручка компании при этом уменьшилась на 7%, до 202,4 миллиона евро.

Компания отмечает, что в целом показатели за минувший квартал соответствуют ожиданиям. Stockmann прогнозирует, что выручка группы в 2018 году будет на уровне предыдущего года. Данный показатель в 2017 году составил 1,056 миллиарда евро. Компания отмечает, что ставит своей целью укрепление конкурентоспособности и прибыльности в долгосрочной перспективе.

Компания Stockmann, основанная в 1862 году, в настоящее время управляет более чем 500 магазинами в 18 странах, в том числе в Финляндии, странах Балтии. В России Stockmann присутствует с 1989 года.

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