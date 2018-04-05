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Сотовые ритейлеры "Связной" и "Евросеть" будут объединены


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. "Мегафон" MFON, владеющий 100% акций ГК "Евросеть", и группа SLV, контролирующий акционер ГК "Связной", договорились об объединении розничных сетей "Связной" и "Евросеть", говорится в сообщении сотового оператора.

Согласно условиям соглашения, контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, "Мегафон" приобретает миноритарную долю.

Как говорится в сообщении, дочерняя компания "Мегафона" Lefbord Investment Limited передаст 100% акций компании Euroset N.V., которая владеет операционными компаниями группы "Евросеть", кипрской компании DTSRetail LTD, которой принадлежат операционные компании группы "Связной". В итоге компания Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс 1 акцию и 2 места в совете директоров в объединенной компании. Стороны рассчитывают завершить сделку к середине мая.

Магазины "Связного" и "Евросети" после объединения компаний продолжат работать под обоими брендами.

Ранее в апреле ФАС одобрила ходатайство Lefbord Investments Limited о приобретении сотового ритейлера "Связной". Кроме того, служба удовлетворила ходатайство оператора о слиянии сотовых ритейлеров "Связной" и "Евросеть", но выдала ему предписание, касающееся ограничения количества салонов на Чукотке.

Сделка по разделению "Евросети" между "Мегафоном" и "Вымпелкомом" была закрыта в конце февраля. В результате ряда сделок "Мегафон" приобрел у "Вымпелкома" 50% акций "Евросети", включая все ее активы и обязательства, и, таким образом, довел свою долю владения до 100%. В свою очередь "Вымпелком", полностью выйдя из капитала "Евросети", приобрел половину розничных салонов ритейлера - примерно 1800 магазинов - и выплатит "Мегафону" 1,25 миллиарда рублей (приблизительно 20 миллионов долларов) до учета возможных корректировок.

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