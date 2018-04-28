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РФ к 28 апреля увеличила сбор тепличных овощей на 39,5%


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. РФ по состоянию на 28 апреля собрала с начала года 235,2 тысячи тонн тепличных овощей, что на 39,5% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил Минсельхоз РФ.

"Валовой сбор тепличных овощных культур по состоянию на 28 апреля 2018 года в целом по стране составил 235,2 тысячи тонн или на 39,5% выше уровня 2017 года (168,5 тысячи тонн)", - говорится в сообщении.

В том числе огурцов было собрано 179,3 тысячи тонн или на 27,7% выше уровня 2017 года (140,4 тысячи тонн), томатов - 51,8 тысячи тонн или в два раза выше уровня 2017 года (24,6 тысячи тонн), прочих овощных культур - 4,1 тысячи тонн или на 17,1% выше уровня 2017 года (3,5 тысячи тонн).

Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах среди субъектов РФ стали Краснодарский край - 22,8 тысячи тонн, Московская область - 17,7 тысячи тонн, республика Татарстан - 16,6 тысячи тонн, Ставропольский край - 16,5 тысячи тонн, Липецкая область - 16 тысяч тонн.

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