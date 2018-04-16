Исполнительным директором "Магнита" назначена экс-гендиректор "Пятерочки" Наумова

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Исполнительным директором "Магнита" MGNT назначена экс-гендиректор "Пятерочки" Ольга Наумова, говорится в сообщении компании.

"Магнит", один из ведущих российских ритейлеров, объявляет о назначении Ольги Наумовой исполнительным директором сети. Ольга Наумова имеет более чем двадцатилетний опыт работы на высших управленческих позициях в различных отраслях, в том числе в ритейле", - говорится в сообщении.

Наумова будет отвечать за операционное управление и развитие всех форматов магазинов сети, коммерческий блок, ценообразование, маркетинг, эксплуатацию, логистику и собственные производства.

"В настоящее время мы обновляем структуру управления компанией и усиливаем команду с тем, чтобы в кратчайшие сроки сформировать новую стратегию развития "Магнита". Конкуренция на рынке ритейла усиливается, и компании необходимы новые прорывные решения, чтобы вернуть лидерство в секторе. Уверен, что большой опыт Ольги в маркетинге и управлении, а также глубокое знание отрасли помогут нам в достижении этой цели", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Магнита" Хачатура Помбухчана.

Заместителем исполнительного директора назначен замгендиректора "Магнита" по продажам и HR Илья Саттаров. В его непосредственное подчинение войдут направления логистики, эксплуатации, собственных производств розничной сети. Он также будет курировать все проекты в рамках сотрудничества с "Почтой России".