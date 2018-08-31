САРАТОВ, 31 авг /ПРАЙМ/. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, в 2018-2019 года построит в Пензенском районе Пензенской области две дополнительные свинофермы общей стоимостью 1,07 миллиарда рублей.

Соответствующие параметры инвестпроекта прописаны в областном законе о дополнительном соглашении к инвестиционному соглашению между правительством области и ООО "Черкизово-Свиноводство", который единогласно принят на заседании законодательного собрания области в пятницу.

"Заключение дополнительного соглашения обусловлено принятием собственником решения по расширению производства. Действующее инвестиционное соглашение предусматривает строительство двух откормочных ферм на 40 тысяч голов каждая. Дополнительным соглашением предусматривается строительство двух дополнительных площадок также по 40 тысяч голов каждая", — сказал министр экономики области Сергей Капралов на заседании заксобрания. Согласно документу, объем вложений в строительство в 2018-2019 годах двух дополнительных свиноферм составит 1,07 миллиарда рублей.

В первоначальной редакции инвестсоглашения "Черкизово" планировало построить в регионе в 2017-2018 годах за 1,1 миллиарда рублей две свинофермы на 40 тысяч голов каждая, первую из которых уже запустили в эксплуатацию 17 августа. Таким образом, после внесения изменений в соглашение, "Черкизово" обязуется с 2017 по 2019 годы построить в регионе четыре свинофермы общей стоимостью 2,17 миллиарда рублей.

"Черкизово" в 2017 году после получения разрешения на строительство приступило к возведению первых двух из семи откормочных свиноферм. В 2016 году планируемый объем инвестиций в проект строительства семи ферм оценивался примерно в 2,58 миллиарда рублей.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% "Черкизово" принадлежит испанской Grupo Fuertes. В Пензенской области "Черкизово" представлено Васильевской птицефабрикой, мясоперерабатывающим комбинатом, Михайловским элеватором, свиноводческими комплексами и двумя комбикормовыми заводами.