ДАМАСК, 27 ноя /ПРАЙМ/. Порядка 14 с половиной тысяч сирийских семей получат бесплатные сельскохозяйственные наборы в виде 200 килограммов семян пшеницы от ООН и министерства сельского хозяйства Сирии, сообщает пресс-служба премьер-министра САР.

"Министерство сельского хозяйства начало раздачу 14 тысяч 450 бесплатных наборов семян пшеницы семьям в деревнях провинций Хама, Алеппо, Хасеке, Ракка, Дейр-эз-Зор и в районе аль-Габ. В каждом наборе по 200 килограмм семян пшеницы на семью, этого достаточно для посева на площади более 10 донумов (около 0,9 гектара – ред.)", — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что данной мерой власти стимулируют местных жителей продолжать сельскохозяйственную деятельность и помогают улучшить их уровень жизни.

В свою очередь директор департамента планирования и международного сотрудничества министерства сельского хозяйства САР Хайсам Хайдар сообщил местной газете al-Thawra, что данная акция организована совместно ведомством с продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). По его словам, бедным крестьянским семьям также будут ежемесячно в течение полугода выдаваться продовольственные корзины в качестве помощи.