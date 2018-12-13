ВЛАДИВОСТОК, 13 дек /ПРАЙМ/. Партия свинины, прибывшая на Камчатку из Калининградской области, уничтожена из-за выявления в ней генома вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому АО.

В управление поступила информация от Агентства по ветеринарии Камчатского края о том, что предпринимателю отправили свинину производства ООО "Ювина" из города Славск Калининградской области.

"По результатам проведения лабораторных исследований ГБУВК "Пермский ветеринарный диагностический центр", в данной продукции выявлен геном вируса африканской чумы свиней… Опасная продукция в количестве 84,64 килограмма была отделена и помещена в изолированное помещение под арест. Возбуждено дело об административном правонарушении", — говорится в сообщении.

Партию свинины, содержащую геном вируса АЧС, сожгли на специализированном предприятии под контролем сотрудников управления Россельхознадзора, уточнили в ведомстве.

Вспышка АЧС в июне этого года в Калининградской области затронула как крупные свиноводческие предприятия, так и частные фермерские хозяйства. Указом губернатора был объявлен карантин, все поголовье было уничтожено.

Африканская чума свиней впервые была зафиксирована в 1903 году в Южной Африке. Является вирусным заболеванием домашних и диких свиней всех пород и возрастов. В случае возникновения болезни летальность почти 100%. Вирус не представляет угрозы для здоровья человека и других видов животных, но грозит непоправимым ущербом свиноводству. В случае появления очага инфекции все поголовье свиней в очаге и радиусе 20 километров от него уничтожается.