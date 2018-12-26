МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Список дальневосточных сельскохозяйственных предприятий, одобренных для экспорта молочной и птицеводческой продукции в Китай, будет согласован в ближайшее время, сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай планируют совместно развивать сельское хозяйство на Дальнем Востоке, в Байкальском регионе России и на северо-востоке Китая. План развития сельского хозяйства на приграничных территориях подписан в начале ноября в рамках встречи глав правительств России и Китая в Пекине. План, в частности, предусматривает взаимодействие по вопросу строительства ряда зерновых, маслоперерабатывающих, животноводческих и рыбохозяйственных комплексов.

"Именно аграрно-промышленный комплекс сегодня самая востребованная сфера, куда инвестирует китайский бизнес. Тем не менее, существовал ряд ограничений, не позволяющий в полной мере реализовать экспортный потенциал в этой области", — сказал Козлов.

Он добавил, что именно с подписанием плана сделан первый важный шаг в сторону открытости китайского рынка для сельскохозяйственной продукции Дальнего Востока.

"Кроме плана, в Пекине подписаны протоколы о взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции. В ближайшее время будет согласован список предприятий, одобренных для экспорта молочной и птицеводческой продукции", — уточнил министр.