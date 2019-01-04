БУЭНОС-АЙРЕС, 4 янв /ПРАЙМ/. Экспорт сельхозпродукции Перу, страны, основу экономики которой составляет АПК, в 2018 году превысил 7 миллиардов долларов, что на 12,4% больше 2017 года, когда он составил 6,255 миллиарда долларов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и ирригации страны.

По данным ведомства, 44% от общего объема экспорта пришлось на свежие авокадо, виноград, чернику, спаржу, необжаренный кофе, кофе без кофеина.

Согласно статистике министерства, с января по декабрь 2018 года экспорт свежего авокадо составил 724 миллиона долларов США (рост на 25% по сравнению с 2017 годом), свежего винограда — 718 миллионов долларов (рост на 10%), кофе без кофеина, без обжарки — 711 миллионов долларов (рост на 1%) и свежей черники — 590 миллионов долларов (рост на 63%).

Кроме того, Перу поставило на экспорт свежие манго на сумму 223 миллиона долларов (рост на 16%), бананы на 166 миллионов долларов (рост 12%), сырые какао-бобы, целые или дробленые — 139 миллионов долларов (рост 5%) и киноа на 124 миллиона доллара (рост 2%).

Министерство также отметило, что в 2018 году начали поступать доходы от экспорта клюквы в Чили, цитрусовых в Доминиканскую Республику и Малайзию. Для перуанского винограда был вновь открыт рынок Индонезии, в Колумбию начались поставки риса.