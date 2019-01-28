ВЛАДИВОСТОК, 28 янв /ПРАЙМ/. Режим ЧС локального характера ввели на одной ферме в Уссурийском городском округе из-за вспышки ящура, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городской администрации.

"Режим ЧС локального характера введен в рамках одного хозяйства, где обнаружены (зараженные) животные. Выставлены санитарные барьеры, круглосуточный наряд полиции дежурит с двух сторон от этого хозяйства, штаб по ликвидации ЧС развернут в Новоникольске", — сказал собеседник.

По его словам, пока других случаев ящура в районе не зафиксировано.

"Идет массовая вакцинация свиней, дополнительно поступили 56 тысяч доз вакцины, и ветврачи говорят, что в процессе вакцинации может быть еще что-то выявлено. Прививать животных начали со вчерашнего дня", — добавил собеседник.

С 18 января в Спасском районе, где на ферме "Мерси-агро" от ящура пали около 7 тысяч животных, был введен режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело. В пятницу стало известно, что еще на одной ферме района — "Приморский бекон" — пали почти 1 тысяча свиней, еще 50 тысяч уничтожат. Группа компаний "Русагро" сообщала, что на свиноферме в Михайловском районе, где произошла вспышка ящура, уничтожат 481 животное и проведут карантинные мероприятия.

Ящур — острое вирусное заболевание животных. Наиболее подвержены инфекции крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы. Заболевание может передаваться человеку через сырое молоко, мясо и при контакте с заболевшим животным.