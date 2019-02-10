МОСКВА, 10 фев /ПРАЙМ/. Телеканал CNN связал политику президента США Дональда Трампа с ситуацией, при которой американские школьники едят в столовых рыбные палочки, производимые из рыбы, преимущественно выловленной в России.

По данным канала, аляскинские рыбаки на протяжении многих лет страдали от конкуренции с Россией, "в особенности на прибыльном рынке минтая". Минтай, который вылавливают в России, подвергают обработке в Китае, а затем продают в США в замороженном виде, в панировке или в качестве имитации крабового мяса.

Как добавляет телеканал, ожидалось, что введенные президентом Трампом 10-процентные пошлины в отношении китайских товаров "сотрут преимущество в цене, которым пользовалась русская рыба", однако ситуация только ухудшилась. Торговый представитель США исключил российский минтай из списка товаров на повышение пошлин, что сохранило его преимущество в цене. При этом из-за ответных пошлин Пекина доступ к китайскому рынку у американских рыбаков оказался ограничен.

При этом российский минтай стоит дешевле американского, что позволило получить долю примерно в 200 миллионов долларов на американском рынке замороженного минтая, уточняется в сообщении.

"К 2017 году около половины всех рыбных палочек, подаваемых в школьных столовых, производились из рыбы, пойманной в России и накаченной добавками в Китае", — сообщает телеканал со ссылкой на данные торговой группы Genuine Alaska Pollock Producers (Подлинные производители минтая на Аляске).

Китай и США в прошлом году провели несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. Позже Трамп заявил, что уверен в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом". В то же время в Белом доме отметили, что Трамп не намерен смягчать свои требования, касающиеся, в частности, защиты интеллектуальной собственности, для достижения торгового соглашения с Китаем.