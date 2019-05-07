БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая /ПРАЙМ/. Аргентина начала поставки кошерного мяса в США, ускоряя завоевание американского рынка после 17 лет отсутствия экспорта в эту страну, следует из сообщения министерства агроиндустрии страны.

Аргентина с ноября 2018 года возобновила экспорт говядины в США, который был запрещен в 2001 году из-за ящура. Это серьезный вызов и большая возможность для Аргентины, поскольку США являются первым в мире импортером продуктов питания и мяса.

"Эти поставки означают новую веху нашей страны как поставщика продуктов питания в мире и в частности усиливают позиции производителей мяса", — отметил министр агроиндустрии Луис Этчевеэрe.

Объем первой партии, которую отправили в понедельник с предприятий провинции Пампа, составил 60 тонн. По мнению министра, это хорошая новость для всей отрасли.

В 2018 году Аргентина экспортировала кошерного мяса на сумму более 123 миллионов долларов.