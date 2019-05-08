МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Около 80% российских пчеловодов через 10 лет могут перейти на "умные пасеки", предполагающие дистанционный мониторинг состояния ульев, спрогнозировал РИА Новости основатель и руководитель компании-производителя таких устройств "Правильное пчеловодство" Николай Окулов.

"Умная пасека" представляет собой диагностическое устройство размером с "упаковку масла", которое монтируется на пчеловодческую рамку и помещается в центр улья. Оно передает информацию о состоянии семьи и о пасеке в целом через сеть на удаленный сервер. С этого сервера через компьютер или смартфон пчеловод может наблюдать за состоянием ульев и просматривать информацию о них.

"В настоящее время другого способа диагностики ульев, кроме как залезть внутрь, нет. Пчеловод тратит примерно 70% своего времени на эти процедуры. Мы предполагаем, что за счет использования системы время пчеловода на обслуживание ульев сократится в 2-3 раза, либо он в 3 раза больше ульев сможет обслуживать. От применения целого комплекса диагностики (по температуре, уровню влажности, акустике и тепловым картам) рентабельность пасечника будет расти на 80-90%", — ожидает эксперт.

Пока такую систему используют единичные пчеловоды, их число составляет менее 0,5%. Однако к концу года начнется массовое внедрение таких систем, ожидает Окулов, и уже через 7-10 лет около 80% пасечников будут использовать систему дистанционного мониторинга.

"Естественно, какая-то часть пчелосемей через 7-10 лет будет пользоваться теми технологиями, которые используются сейчас. Мы загадываем, что 80% точно через 10 лет будут захвачены подобными технологиями дистанционного мониторинга", — полагает Окулов.

Помимо повышения рентабельности и сокращения времени на физический труд пчеловода "умная пасека" меньше вредит самим ульям. По словам эксперта, в системе используется высокочастотное излучение, которое не вредит пчелам, и которое они не могут почувствовать. Диагностика длится несколько секунд и проводится раз в несколько часов, тогда как после физической проверки пасек пчелам требуется около часа времени на восстановление ульев.